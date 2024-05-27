Более 2000 человек, предположительно, оказались погребены заживо в результате схода оползня на прошлой неделе на севере в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщил национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями в письме в ООН, передаёт AP. Правительство страны официально запросило международную помощь.

Правительственная цифра примерно в три раза превышает оценку ООН в 670 погибших, отмечает агентство. На данный момент обнаружены останки только шести человек.

Оценка ООН основана на расчётах властей деревни Ямбали и провинции Энга, согласно которым под оползнем оказались более 150 домов. Офис премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи не ответил на запрос журналистов, просивших объяснить, на чем основана правительственная оценка числа погибших.

Определить масштабы катастрофы сложно из-за тяжёлых условий на местах, в том числе из-за удалённости деревни, отсутствия телекоммуникаций и межплеменных войн по всей провинции, уточняет AP. Из-за этого конвои с гуманитарной помощью нуждаются в военном сопровождении.

«Ситуация остаётся нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно сходить, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших», — сказано в письме национального центра. Первый экскаватор доставили на место трагедии только в воскресенье.

Оползень обрушился на провинцию Энге ночью в пятницу, 24 мая. Под завалами оказалось не менее 150 домов. Около 1250 человек вынужденно покинули дома. По словам местных властей, этот регион является густонаселённым, с преимущественно молодым населением. Правительство опасается, что многие погибшие — дети до 15 лет.

США и Австралия заявили, что помогут Папуа — Новой Гвинее в спасательных и восстановительных работах.