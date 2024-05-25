В Узбекистане ухудшаются условия для экспорта овощей и фруктов. Об этом заявили аналитики портала о рынке овощей, фруктов, ягод и орехов Восточной Европы и Центральной Азии EastFruit.

С начала мая в стране введены рекомендуемые экспортные цены для плодоовощной продукции. Поставщикам разрешалось снижать фактические цены не более чем на 20% к рекомендуемым. Однако постановлением правительства рекомендуемые цены заменены на минимально допустимые.

Другими словами, теперь запрещается экспортировать фрукты и овощи из Узбекистана по ценам, ниже установленных государственными органами на основании их представлений о ситуации на рынке.

«Что самое интересное — цена установлена за товар, без градации по категориям качества, сортам и т. п. , что является полным нонсенсом для плодоовощной продукции. Как показывает мировая практика, подобные решения никогда не приводят к позитивным результатам с любой точки зрения. Прежде всего, они бьют по производителю и небольшим экспортёрам, у которых сужаются возможности реализации продукции», — заявили в EastFruit .

По данным аналитиков портала, такая ситуация снижает интерес к инвестициям в выращивание продукции и делает страну менее привлекательным партнёром для крупных системных импортёров. Причина — при подобном ручном регулировании, заключать долгосрочные договора о сотрудничестве становится слишком рискованным, говорится в статье.

EastFruit считает, что с точки зрения роста доходов от налогов и более качественного валютного контроля подобная мера является абсолютно неэффективной. Отмечается, что крупные компании без проблем могут обойти минимальные цены с помощью современных финансовых инструментов, а это приведёт к уменьшению базы для налогообложения.





По данным портала, в Узбекистане не наблюдается высокая позитивная динамика экспорта плодоовощной продукции. В 2023 году экспортная выручка Узбекистана упала на 10% — до 777 млн долларов. При этом в отчётах указывается более высокая цифра (по данным Агентства по статистике, в 2023 году экспорт овощей и фруктов составил 1,19 млрд долларов, что на 4,3% больше 2022 года), поскольку в экспорт овощей и фруктов включаются сухие бобовые, которые «для качественного анализа должны включаться в экспорт зернобобовых культур, поскольку имеют совершенно другую специфику и структуру торговли, чем овощи и фрукты».

Аналитики указывают, что, несмотря на «прекрасные возможности для развития экспорта», связанные с запретом России поставлять фрукты и овощи из большинства стран мира, «узбекистанский экспорт стагнирует». Показатели экспорта последние пять лет практически не меняются, колеблясь в пределах от 700 млн до 900 млн долларов.

При этом в структуре экспорта растёт доля сухофруктов, потребление которых в мире стагнирует, а цены снижаются, а вот удельный вес свежей продукции, наоборот, имеет тенденцию к снижению, отмечает портал.

«Большинство овощей и фруктов экспортируются на рынки с ценой ниже 1 доллара за килограмм»

На совещании в марте этого года президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что 80% экспорта сельхозпродукции приходится на рынки всего пяти стран. То есть основная часть сельскохозяйственного экспорта приходится на «рынки с ценой ниже 1 доллара за килограмм», сказал глава государства.

В прошлом году 126 тысяч тонн винограда было экспортировано в 52 страны, из них 98 тысяч тонн (77,7%) было продано в 12 стран по цене менее 1 доллара за килограмм. Шавкат Мирзиёев отметил, что только от экспорта винограда можно получить 500 млн долларов, если чиновники смогут найти рынки сбыта, решить проблемы с разрешениями и сертификатами, а также логистические вопросы.

Такая же ситуация и с экспортом 68% вишни (45 тысяч тонн), 74% персиков (87 тысяч тонн), 56% хурмы (58 тысяч тонн), которые продаются по цене 1 доллар за кг, а также абрикоса, сливы, инжира, граната, миндаля, фасоли и маша, которые являются самыми популярными продуктами Узбекистана.

«Предприниматели говорят, что из-за высокой себестоимости и действий некоторых умельцев, которые в погоне за доходом при упаковке добавляют некачественную продукцию, многие продукты, выращенные под брендом Узбекистана, теряют лидерские позиции на зарубежном рынке. Вы вообще понимаете, с какими усилиями мы создаём эти рынки? Рынок не будет ждать, чтобы пришли яблоки и виноград из Узбекистана. Другое государство сразу закроет [спрос]. На рынке уже нет свободных мест, за места нужно бороться. Бороться!» — подчеркнул президент.

На этом же совещании было решено создать комиссию по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с премьер-министром.

Почему вводятся минимальные цены?

Минимальные экспортные цены введены не только на овощи и фрукты, но и на текстиль, кожевенно-обувную продукцию и электротехнику. Если фиксируются случаи продажи продукции за границей по ценам ниже минимальных, таможенные органы должны будут в течение 24 часов уведомить Налоговый комитет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, которые примут меры в соответствие с законодательством.

Предпринимательница, которая занимается экспортом, Наргиза Мухторова в интервью Kun.uz заявила, что вмешательство государства в ценообразование является неправильным шагом, поскольку это свободный рынок. По её словам, она не видела ничего подобного в других странах-экспортёрах.

«Возможно, это предложение крупных фабрик, но оно работает в ущерб среднему и мелкому предпринимателю. Если есть свободный рынок, свободная экономическая среда, конкуренция естественна, она не должна контролироваться государством. Если себестоимость [продукции] составляет 2 доллара, никто не продаст его за 1 доллар. Но если государство вмешается и заставит продать продукции за 3 доллара вместо 2 долларов, бизнес потеряет клиентскую базу», — пояснила она.

Финансист Отабек Бакиров в интервью изданию отметил, что эта мера выглядит как борьба с последствиями, а не решением причин проблемы. «Они думают, что предприниматели скрывают свой экспорт.ю. Изучили ли мы причины этого, почему экспортёры пытаются скрыть свой экспорт, когда речь идёт о 7-м году реформ, с чем это связано? Связано ли это с законодательством? Или с взаиморасчётами? Во многих случаях экспортёры экспортируют сами себе, чтобы открыть новые рынки. Вместо того, чтобы бороться с причинами сокрытия экспортных доходов, мы пытаемся разобраться с последствиями», — заявил он.

Председатель Торгово-промышленной палаты (автора проекта) Даврон Вахабов в интервью Kun.uz заявил, что экспортёры пытаются скрыть доходы от экспорта, показывая низкие цены на продукцию, несмотря на предоставленные льготы. Поэтому возникает необходимость установления минимальных экспортных цен, сказал он.

«Как может кожаная обувь, электротехническая или текстильная продукция быть в 5 раз дешевле цен на внутреннем рынке? Мы узнали, что кожаная обувь или одежда проходят через таможенную границу по цене от 8000 до 12 000 сумов. Сегодня не существует штрафа для экспортёра, продающего товар ниже себестоимости. Причина в том, что правительство предоставило экспортёрам различные стимулы… Чтобы воспользоваться налоговыми льготами, он должен показать свой прозрачный доход. Если продукция экспортируется в СНГ и если производитель показывает товар прозрачно, то там предложение на 30−40% дешевле. В результате мы не можем продавать там продукцию наших производителей», — заявил он.

«При этом компания, у которой нет зданий и сооружений, продаёт обувь в 5 раз дешевле. Проблема в том, что этим пользуется конечный покупатель. Это приводит к тому, что компании-производители также начинают думать о сокрытии рабочих мест и налогов, чтобы продавать дёшево. Штрафа нет, поэтому [экспортёры] показывают продукцию стоимостью 1 доллар как 20 центов, перечисляют на свой счёт 20 центов, а остальные 80 центов берут наличными», — отметил глава ТПП.

Вахабов подчеркнул, что цены устанавливает не государство, а рабочие группы, состоящие из 20 крупнейших предпринимателей отрасли, поставляющие товар за границу на сумму от 1 млн до 20 млн долларов. На данный момент сформированы рабочие группы в текстильной, кожевенной промышленности и электротехнике.

Предпринимательница Наргиза Мухторова считает, что крупные производители не должны устанавливать цены для всех предпринимателей, поскольку их условия отличаются от условий среднего бизнеса.

Отабек Бакиров считает, что экспортёры найдут другие пути для обхода мер и начнут манипулировать массой или объёмом, либо «прибегнуть к коррупции с таможенными органами». По его мнению, предприниматели смогут вывести средства за границу с помощью других экспортных и импортных контрактов, связанных с оказанием услуг.

Он привёл пример с луком, у которого рекомендуемая цена составляет 15 центов (около 1900 сумов), тогда как фермеры на внутреннем рынке продавали его по 300−400 сумов.