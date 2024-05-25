Дамир Мусаев из Узбекистана стал доктором наук Йельского университета США, защитив на медицинском факультете диссертацию в сфере генетики.

В беседе с «Газетой.uz» он рассказал, что родился в Самарканде и переехал в США в 2010 году «с целью оказать значительное влияние на науку и медицину». Он вырос в семье врачей, и с раннего возраста проявлял интерес к научным открытиям.

«Мои дедушка и бабушка были профессорами Самаркандского медицинского института и служили моими ролевыми моделями в стремлении к успеху в науке. Я учился в школах №1 и №37, а также в академическом лицее №2 при Самаркандском медицинском институте. Моя страсть к разработке новых методов лечения неизлечимых заболеваний привела меня к получению степени бакалавра в области биомедицинских наук в Университете Западного Мичигана (Western Michigan University)», — сказал он.

В Университете Западного Мичигана Дамир Мусаев занимался исследованием мутаций, останавливающих эмбриональное развитие и рост клеток. Под руководством доктора Дональда Кейна он обнаружил, как мутация в гене CDC20 остановила эмбриональное развитие всего через 14 часов после оплодотворения ооцита (женская половая клетка, участвующая в размножении).

Получив степень бакалавра, он присоединился к частному биомедицинскому исследовательскому Университету Рокфеллера, где исследовал генетику врождённых заболеваний головного мозга у детей. С момента основания Rockefeller University в 1901 году с ним были связаны 26 лауреатов Нобелевской премии по науке.

«В течение трёх лет я исследовал генетику редких нейроразвивающихся заболеваний, таких как эпилепсия, аутизм, микроцефалия и другие, в когорте из 6000 пациентов. Под руководством доктора Джозефа Глисона я связал более 25 новых генов с нейроразвивающимися расстройствами, используя секвенирования экзома. Я стал соавтором более 30 совместных научных работ по распаду и трансляции мРНК, нейронауке и генетике человека», — рассказал он.





В 2017 году он начал учёбу в Йельском университете, одном из старейших и престижных университетов мира (входит в «Лигу плюща»). Вуз был основан в 1701 году, с ним связаны 65 лауреатов Нобелевской премии. Университет известен своими исследовательскими программами, особенно в области биологии мРНК.

«Здесь, в лаборатории доктора Антонио Хиральдеса, я изучал молекулы, называемые мРНК, которые необходимы для синтеза всех белков в любом живом организме. Я открыл новый механизм регуляции распада мРНК, который я недавно опубликовал в международном журнале. Моя работа важна для разработки новых методов лечения генетических заболеваний», — рассказал Дамир Мусаев.

В будущем он намерен разрабатывать терапевтические методы для контроля регуляции генов у пациентов с нейроразвивающимися расстройствами.

«Я хотел бы поблагодарить моих родителей, докторов Улугбека Мусаева и Мухаббат Аминову, за веру в меня и поддержку в моем научном пути», — сказал он.

В 2005 году профессор Рустам Ибрагимов получил докторскую степень Йельского университета в сфере экономики. Дамир Мусаев стал первым студентом из Узбекистана, который получил докторскую степень по науке и медицине.