Экономист из Узбекистана Ботир Кобилов получил степень доктора наук в Гарвардской школе бизнеса США (часть Гарвардского университета). Он стал первым узбекистанцем, который получил докторскую степень в Гарварде.

Ранее Ботир Кобилов работал докторантом и научным исследователем в области эмпирического права и финансов по программе корпоративного управления Гарвардской школы права.

Прежде чем поступить в Гарвард, он получил степень магистра экономики в Университете Дьюка в США и степень бакалавра в Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте. В своей ранней карьере он работал ведущим экономистом в Центральном банке Узбекистана.





Исследовательские интересы Ботира Кобилова охватывают влияние новых технологий и новых источников информации на финансовую отчётность, правоприменение, соблюдение нормативных требований, коммуникацию с инвесторами и принятие решений.

Ботир Кобилов сообщил «Газете.uz», что темой его докторской диссертации стала «Роль информации и данных на финансовом рынке и в экономике».

Он планирует дальше работать в должности профессора в Техасском государственном университете.

Ботир Кобилов в качестве колумниста «Газеты.uz» написал свыше 10 статей на такие темы, как экономика, экология, библиотеки, общественные парки, общественный транспорт, высшее образование и другие. Со списком его статей можно ознакомиться по ссылке.