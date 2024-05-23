С 23 мая Yandex Go заработал в Термезе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе российской компании. До конца года сервис планирует запуститься ещё в нескольких городах разных регионов страны.

«Запуск Yandex Go в Термезе — важный вклад в развитие региона, где ранее не было подобных онлайн-сервисов. Современные технологии делают жизнь людей удобнее, а город становится более привлекательным для бизнеса и туризма. Это также поддерживает рост экономики, привлекая инвестиции и открывая новые рабочие места», — отмечает директор по развитию Yandex Taxi в СНГ Кирилл Свинцов.

Оплачивать поездки можно как наличными, так и с помощью привязанной к приложению карты.

Сервис запустился в Узбекистане в апреле 2018 года. Он доступен также в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Коканде, Самарканде, Бухаре, Маргилане, Нукусе и Карши.