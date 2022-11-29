В селе Узун Камашинского района Кашкадарьинской области днём 22 ноября грузовик «КамАЗ» наехал на пешеходном переходе на девятилетнюю девочку, в результате она погибла. О трагедии сообщило областное издание Nasafnews.

По его данным, нерегулируемый переход находится у школы №64, учащаяся 3-го класса Сарвиноз Курбонова шла в школу. Автомобили остановились, чтобы её пропустить, но «КамАЗ», вёзший контейнер на большой скорости, не остановился. Он наехал на девочку и протащил её по земле около 10 метров. Происшествие было снято на камеру магазина поблизости.





В своём Telegram-канале Nasafnews публикует серию видеоинтервью с родителями школьницы и другими жителями села. Отец девочки со слезами рассказывает, что с супругой отправился в больницу, узнав о происшествии, но их дочь уже была мертва.

Местные жители говорят, что раньше тут произошло около 10 ДТП с трагическими последствиями. «Моя жена и родственник умерли, переходя дорогу», — говорит один житель.

«Прошлый Новый год жители села встретили в трауре», — рассказывает женщина. Здесь погибли два ребёнка.

Педагоги школы говорят, что «учителям, дежурящим здесь, самим страшно»".





«Каждый день, переходя дорогу по этому переходу, мы боремся со смертью. Неужели установка светофора — это такая глобальная проблема? Сколько ещё девочек, школьников должны умереть?» — сокрушается другой житель.

«Мы вынуждены обратиться к президенту, чтобы установили светофор», — отмечает он.

Пресс-служба областного УВД сообщила, сто следственный отдел при УВД района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Водитель задержан и заключён под стражу.

От «Газеты.uz»

Трагедия, произошедшая в «месячник безопасности дорожного движения», в очередной раз напоминает о необходимости срочного пересмотра подходов в сфере безопасности дорожного движения в Узбекистане.

В первую очередь внимание властей должно быть обращено на каждую школу, детсад и другие учреждения и объекты, часто посещаемые людьми.

С имеющимся количеством сотрудников правоохранительных органов, хокимиятов, махаллей и других структур в каждом районе страны полную инвентаризацию таких мест можно провести за максимально сжатый срок.

Ни одна причина (загруженная трасса, частый проезд высокопоставленных чиновников, «несоответствие стандартам», которые давно могли устареть) не может быть важнее вопроса сохранения жизни каждого жителя Узбекистана, в первую очередь детей.

Настало время для руководителей всех уровней брать ответственность на себя, а не перекладывать её на жертв ДТП, бескультурных водителей и другие факторы.

На днях возле школы в Бухарской области машина на большой скорости сбила двух школьников и чуть не задела двух других людей. В областном УВД заявили, что дорога недавно была капитально отремонтирована, знаки и разметка на месте, а: «водитель потерял управление».