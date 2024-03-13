Европарламент (ЕП) 13 марта одобрил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ). «За» проголосовали 523 человека, «против» — 46, а 49 — воздержались, сообщает пресс-служба ЕП. Это первый подобный закон в мире такого масштаба, отмечает BBC.

Цель инициативы — «защита фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от высокорискованного искусственного интеллекта, а также стимулирование инноваций и утверждение Европы в качестве лидера в этой области», отмечается в сообщении Европарламента.

Новые правила запрещают определённые приложения ИИ, которые угрожают правам граждан. В частности, под запрет попадают системы биометрической идентификации, которые используют изображения лиц из интернета и записи камер видеонаблюдения для создания баз данных.

Также будут запрещены системы распознавания эмоций на рабочих местах и в школах, системы «социального рейтинга», а также ИИ, который манипулирует человеческим поведением или использует уязвимости людей.

Правоохранительным органам запрещается использовать системы биометрической идентификации за исключением случаев, когда ИИ-технологии нужны для поиска пропавших людей или для предотвращения террористических атак.

Системы искусственного интеллекта общего назначения должны соответствовать требованиям прозрачности и соблюдать закон ЕС об авторском праве. Кроме того, искусственные или обработанные изображения, аудио- или видео контент, создаваемый такими системами, должны быть чётко промаркированы.

Теперь акт должен одобрить Совет Европы. Ожидается, что он вступит в силу в конце мая и будет полностью применяться спустя два года.