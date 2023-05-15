Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар) — две серебряные и две бронзовые, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана.

Как мы писали ранее, 7 мая выступающий в весовой категории до 60 кг Дилшодбек Баратов завоевал серебряную медаль, уступив в финале испанцу Франциско Гарригосу.

Затем 8 мая Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг, завоевала «серебро», уступив в финале Ута Абэ из Японии. Это первая медаль Келдиёровой на чемпионатах мира среди взрослых. Кроме того, она стала первой дзюдоисткой из Узбекистана, завоевавшей медаль на чемпионате мира.

9 мая Муроджон Юлдошев (-73 кг) одолел канадца Артура Маргелидона в борьбе за бронзовую медаль.

13 мая Алишер Юсупов (+100 кг) завоевал бронзовую медаль, одолев в финале японца Кокоро Кагеурагани.



