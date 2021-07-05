В воскресенье, 4 июля, примерно в 18:00 в Яшнабадском районе Ташкента автомобиль Matiz, ехавший по Ахангаранскому шоссе, упал со второго уровня трёхуровневой развязки, сообщила пресс-служба ГУВД.
По предварительным данным, машина под управлением 33-летнего У. Н. врезалась в ограждение путепровода и вылетела с дороги вниз. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В настоящее время причины аварии устанавливаются, по данному факту УБДД ГУВД Ташкента ведёт расследование.
Рамиль Хакимов
Слабое ограждение, а если автобус свалится?
Слава
Не смотря на любое состояние водителя и авто, я всеравно возлагаю на эту развязку не малую ответственность, ну и соответственно и на проектировщиков и тех кто решил ее строить впринципе. Она, как многие другие транспортные решения, плоха с какого угла не посмотри эту развязку. Доказали что можете себе позволить трех уровневую развязку, похвастовывались. Понты дороже жизни людей. Ну а потом всеравно надо будет думать сносить ее.
Массимо
А как можно там так выпасть?
Шахзод
Неудобная развязка получилась на этом месте. Круг слишком маленький относительно подключаемых дорог, из-за чего они очень близко друг к другу. Постоянно на круге возникают аварийные ситуации