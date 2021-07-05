В воскресенье, 4 июля, примерно в 18:00 в Яшнабадском районе Ташкента автомобиль Matiz, ехавший по Ахангаранскому шоссе, упал со второго уровня трёхуровневой развязки, сообщила пресс-служба ГУВД.

По предварительным данным, машина под управлением 33-летнего У. Н. врезалась в ограждение путепровода и вылетела с дороги вниз. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.





В настоящее время причины аварии устанавливаются, по данному факту УБДД ГУВД Ташкента ведёт расследование.