Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и компания по управлению отходами Абу-Даби Tadweer подписали меморандум в рамках климатического саммита COP28 в Дубае, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Документ предусматривает внедрение экологически чистых технологий и услуг в области управления твёрдыми бытовыми отходами (ТБО), а также запуск завода по производству электроэнергии путём сжигания бытовых отходов.

«При взаимном сотрудничестве мы ставим перед собой такие важные задачи, как развитие инфраструктуры переработки отходов, сбор и транспортировка твёрдых бытовых отходов, сортировка, переработка, утилизация, сбор отходящих газов, совершенствование системы управления производством электрической и тепловой энергии», — отметил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.

Проект начнётся с технико-экономического обоснования в Навоийской, Бухарской области и Ферганской долине, где будет изучена практика утилизации отходов и плотность населения в каждом регионе.

Ожидается, что при участии Tadweer будет разработана система управления сбором и вывозом ТБО, включая их сортировку, переработку и утилизацию. На заводе планируется добывать свалочный газ для производства электрической и тепловой энергии.

Помимо этого, запланирована установка мусоросортировочных линий на предприятиях, производящих ТБО и создание предприятий по переработке вторичного сырья, такого как пластик, бумага, стекло и алюминий.

«Эта инициатива не только произведёт революцию в области переработки ТБО в Узбекистане, но и внесёт значительный вклад в смягчение последствий изменения климата. Мы готовы установить новые стандарты в области защиты окружающей среды посредством стратегических инициатив по трансформации и самые передовые технологии для переработки отходов в энергию», — сказал генеральный директор Tadweer Али Аль Дхахери.

2 декабря главу Tadweer также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Дубай.

Для справки: Tadweer — крупнейшая государственная компания в области переработки отходов в ОАЭ и, как указано на сайте компании, единственная организация по управлению доходами в эмирате Абу-Даби.

Отходы и изменение климата

Сектор отходов является третьим по величине — после сельского хозяйства и нефтегазовой промышленности — источником антропогенных выбросов метана. Метан, второй по силе воздействия на климат после углекислого газа, ответственен более чем за 25% всего потепления, вызываемого парниковыми газами.

Выбросы метана в секторе отходов происходят в результате разложения органических отходов — пищевых отходов, а также бумаги, картона и древесины — в анаэробной (то есть бескислородной) среде. В разбивке по источникам сектор отходов подразделяется на выбросы твёрдых отходов и сточных вод. Выбросы твёрдых отходов составляют большую часть выбросов метана в этом секторе. Здесь органика разлагается в течение десятилетий, выделяя так называемый свалочный газ (LFG), смесь метана и углекислого газа.

Согласно докладу Всемирного банка «Что же это за отходы 2.0», ежегодно в мире образуется 2,1 миллиарда тонн твёрдых коммунальных отходов, примерно 30−40% которых не перерабатывается экологически безопасным образом. К 2050 году, по оценке ВБ, человечество будет производить 3,88 миллиарда тонн отходов каждый год.