В первом квартале 2024 года в Узбекистане произведено свыше 91 тысячи легковых автомобилей (включая специализированные), сообщило Агентство по статистике.

Это на 50,7% больше, чем в январе-марте 2023 года (60414). Большая часть производства пришлась Chevrolet Cobalt — больше 28,3 тысячи машин (+59,5%).

Выпуск Lacetti/Gentra уменьшился на 20,9%, производство этой модели планировалось прекратить с апреля этого года.

Производство Onix, серийный выпуск которой начался в феврале 2023 года, выросло с 559 до 8338 единиц, Tracker — с 1660 до 12205.

Выпуск KIA за заводе ADM Jizzakh достиг 4980 (рост — 1,5 раза), Chery — 2990 (в 3,5 раза).

Производство Haval составило 205 штук, Exeed — 38.

Объём производства специализированных легковых машин увеличился с 6209 до 6317 единиц.

В 2023 году компания UzAuto Motors заняла 81% доли на автомобильном рынке Узбекистана с производством 369,99 тысячи машин на 4,85 млрд долларов. ADM Jizzakh смогла получить 5,5%, а остальная часть приходилась на импорт, включая ввоз 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов.