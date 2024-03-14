В Сингапур 14 марта прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в этой стране Алишер Каюмов, сообщило ИА «Дунё».

До назначения работал советником посольства Узбекистана в Германии.

Алишеру Каюмову 54 года. Окончил Ташкентский государственный университет (Национальный университет Узбекистана). Долгие годы проработал в системе Министерстве внешних экономических связей (Министерство инвестиций, промышленности и торговли), был советником по торгово-экономическим вопросам посольства в Германии.

В качестве советника посольства возглавлял дипломатическую миссию в Австрии и при международных организациях в Вене. Имеет опыт работы в частном бизнесе, в том числе за рубежом. С 2017 года работал советником посольства Узбекистана в Берлине.

Алишер Каюмов сменил на посту в Сингапуре Кахрамона Шакирова, который был аккредитован в качестве посла Узбекистана в Сингапуре (2018−2024) и по совместительству в Австралии (2022−2024) с резиденцией в городе Сингапуре.