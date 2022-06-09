С 21 апреля по 7 мая Узбекистан впервые принял участие в международном опросе PISA по оценке качества образования. Знания 7363 учащихся в возрасте 15 лет из 202 школ, отобранных случайным образом, были оценены на основе вопросника, подготовленного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Какова цель этого исследования, которое сегодня охватывает три миллиона студентов почти в 90 странах мира? В какой мере результаты данного исследования способствуют развитию системы образования страны? Какие возможности открывает участие в исследовании PISA для Узбекистана? На эти вопросы ответил Андреас Шляйхер, специальный советник по образовательной политике генерального секретаря ОЭСР и автор всемирно признанного исследования PISA, которое с 2000 года проводится каждые четыре года.

— В ходе трёхдневного визита в Узбекистан вы ознакомились с проводимой в Узбекистане политикой в области образования, посетили министерства и ведомства. Каковы ваши общие впечатления?

— Во-первых, меня поразил уровень устремлений и целей, которые вы ставите перед собой. Я побеседовал с министрами экономики и сокращения бедности, занятости и трудовых отношений, народного образования и инновационного развития и заметил, что все они имеют свои чётко обозначенные стратегические цели. В частности, большое внимание уделяется таким образовательным проектам, как PISA. Думаю, что это очень хорошее направление, открывающее много возможностей для достижения целей, которые вы перед собой поставили. Эффективность этих процессов повышается на примере таких открытых стран, как ваша. Это очень хорошее решение. Страна имеет широкий путь к образованию. Это не простой процесс — быть готовым научиться внедрять лучшие образовательные политики и практики не только соседних стран, но и других стран мира, чтобы стремиться к более высоким уровням. Сравнивать себя с самыми передовыми системами образования в мире — это очень смелый шаг и хорошая основа для реального совершенствования.

— Благодаря реформам Узбекистан намерен к 2030 году войти в топ-30 рейтинга PISA. Как инициатор и руководитель, расскажите об исследовании PISA. Оно относится больше к экономике или образованию?

— Действительно, образование — это будущее общества, от него зависит экономическое положение страны. Школы сегодня ваша экономика, завтра ваше общество. Политика в области образования всегда будет тесно связана с экономической политикой. Ни одна страна не может добиться экономического успеха без укрепления базы квалифицированных кадров и создания лучших условий для специалистов на рынке труда. Вот почему я думаю, что эти два понятия так близки.

Поставленная цель — вхождение в топ-30 стран в рейтинге — очень похвальная. На мой взгляд, это приведет Узбекистан к долгосрочной высокой финансовой экономике. В этом смысле связь между образованием и экономикой очень тесная. Образование служит не только рынку труда и экономике.

Когда мы начали PISA 20 лет назад, под грамотностью в основном понимали просто чтение книги или текста. Сегодня грамотность можно увидеть в каждой отрасли. Уровень грамотности позволяет управлять процессом, обдумывать информацию. Это основные потребности, которые должны быть у каждого из нас.

Андреас Шляйхер.

— Какие возможности открывает для Узбекистана участие в следующем по очередности исследовании PISA?

— Я думаю, что это проложит важные для изменений платформы. Это не гарантия полного изменения, но определенные предпосылки для преобразований. Вы увидите, как самые передовые системы образования в мире действуют для предупреждения некачественного образования. Вы также лучше поймёте, в чем заключаются ваши относительно сильные и слабые стороны.

Понятно, что высокоэффективные системы образования всегда предъявляют высокие требования к каждому учащемуся. Они играют важную роль в повышении привлекательности профессии учителя не только в финансовом, но и в интеллектуальном плане. Это позволяет предлагать учителям интересные профессии, а также создает для них большие возможности, такие как профессиональное сотрудничество, реформирование школьной системы, образовательного процесса.

PISA помогает учащимся лучше учиться, а учителям лучше преподавать. Это также служит укреплению школьной системы, повышению ее эффективности. Узбекистан уделяет большое внимание пересмотру тем. Так учащиеся что-то запоминают, а затем применяют эти знания в своей жизни. Возможно, оцифровка, автоматизация всего, что прошло испытание, значительно облегчит процесс образования.

Мы теряем такие постоянные, автоматизированные навыки. В современном мире вам сложно добиться каких-либо успехов только за счет знаний. Теперь Google знает все. Сегодня не только знания, но и возможность применять их на практике открывает перед вами все необходимые двери. К сожалению, это до сих пор одно из самых слабых мест в образовании. PISA позволяет заполнить подобные пробелы.

В тестах PISA особо не обращается внимание на полученные знания. Он нацелены на проверку вашей способности применять свои знания в жизни. Поскольку сам мир требует этого от человечества. Вы увидите, как страны действуют для достижения этого, ознакомитесь с государствами, от которых можно что-либо перенять. Мир — прекрасная лаборатория. Вы сможете увидеть сильные стороны разных стран и поделиться опытом с этими странами. PISA является в основном международным сообществом, и Узбекистан теперь является частью этого сообщества.

— Как бы вы оценили потенциал Узбекистана в этом исследовании?

— Прежде всего, без каких-либо данных сделать точную оценку затруднительно. Но могу сказать, что я поговорил с 600 учителями, прежде чем поговорил с политиками. В каждом из них заметна целеустремленность и энтузиазм. Учителя стремятся к инновациям во всех областях. Они ищут способ изменить практику, приспособиться к Новому Узбекистану. Так что я думаю, что это хорошая основа. Сколько изменений будет произведено? Вам придётся проделать долгий путь, чтобы получить результаты PISA. Ни одно государство не может сделать это в одночасье. Воспитание — это длительный процесс.

Вы можете строить эти основы шаг за шагом, и, я думаю, что учителя готовы к этому. Система образования инвестирует в это. Инфраструктура адаптируется. Технология готова. Почти все школы перешли на цифровую систему и скоро все школы будут работать в такой системе. В общем, у вас есть все условия.

Но инфраструктура — не самый важный этап. Самое сложное — это люди. Народ должен быть готов. Персонал должен быть квалифицирован.

— Вы побывали более чем в 80 странах мира. Основываясь на своем опыте, что, по вашему мнению, является ключевыми факторами успешной системы образования?

— Я думаю, что первая функция на самом деле очень проста. Это ценности, которые общество придаёт своему будущему. Если вы посмотрите на китайских родителей, бабушек и дедушек, они собираются вкладывать всё, максимальное время и последние ресурсы в образование своих детей. Это будущее страны. В Западном мире мы часто уже тратим деньги наших детей на собственное потребление. Мы уже в большом долгу.

И это отношение имеет огромное значение, насколько страна ценит свое будущее, а не только сегодняшний день, то, что я могу сделать сегодня. И те ценности, которые обычно отражают ожидания, возлагаемые на каждого ученика. И, конечно же, нам нужна хорошая поддержка. Способны ли мы привлечь самых талантливых учителей в самые сложные вопросы? Можем ли мы выделить ресурсы для этих нужд, если вы из неблагополучных семей? Можем ли мы мобилизовать ресурсы? Думаю, это еще одна важная особенность.

И следующая функция действительно самая сложная, которая подразумевает, что мы учим и чему мы учимся. В прошлом образование заключалось в запоминании материала, так как в индустриальную эпоху это нам помогло достичь успех.

Основное понятие сегодня — эта квалификация. Можете ли вы мобилизовать свои когнитивные, социальные и эмоциональные ресурсы для мобилизации? Можете ли вы применить то, что знаете? Можете ли вы «создавать» новые знания? Это одна из самых важных областей, до которых действительно трудно добраться. Вот почему количество систем образования, добившихся успеха в этом отношении, очень мало.

Например, в Азии можно увидеть такие системы, как Япония, Сингапур, Китай. Однако в Европе вы можете сослаться на системы Эстонии, Финляндии и Северной Америки, большинство из которых вы не найдёте в системах, совершающих переход к экономике знаний.

Привлечёт ли выстраиваемая вами система самых талантливых молодых людей к профессии учителя? Вы хотите, чтобы ваш ребёнок был юристом или учителем? Это на самом деле важно. Насколько нам удастся сделать образование интеллектуально привлекательным, предложить людям высокую карьеру, выгодное партнерство и т. д.

Эти аспекты также необходимо учитывать. В какой степени мы можем связать учителей с системой? Они не только обладают высоким уровнем профессиональной автономии, но и работают ли они в культуре сотрудничества? Мы действительно можем научиться этому у систем образования Восточной Азии. Учителя работают сплочённой командой. Каждый день они учатся друг у друга. Школы взаимосвязаны. Система образования может внедрять свои собственные навыки. Если бы мы только знали то, что знают учителя, у нас могли бы быть совершенно другие системы образования.

Часто учителя будто обособлены в классе. В то же время социальная коммуникация, готовность к реформам и технологиям сегодня очень важны. Технологии предназначены не для поддержания существующей практики, а для изменения способности к обучению, делая процесс обучения более интересным, интерактивным и динамичным, давая учителям более чёткое представление о том, как учатся разные ученики.

Это связывает образование и реальную жизнь. Думаю, это очень важно для Узбекистана в будущем. Образование сейчас далеко от рынка труда. Некоторые люди заканчивают университет с дипломом, с трудом находят хорошую работу и жалуются, что работодатели не могут найти людей с необходимыми навыками. В этом случае очень важно найти взаимосвязь между двумя направлениями. Вы можете увидеть, что это очень успешно осуществляется в таких странах, как Швейцария или Германия.

— Известно, что наша страна существенно отличается по некоторым параметрам от упомянутых вами стран, таких как Эстония и Финляндия, что позволяет им достигать самых высоких рубежей. В данном случае, учитывая текущую экономическую ситуацию в Узбекистане, какое направление будет более эффективным при распределении средств?

Очень важно, чтобы вы приняли правильное решение по поводу инвестирования своих ресурсов. Если вам придётся выбирать между уменьшением классов или повышением качества учителей, качество учителей будет иметь большее значение. Можно поучиться на опыте стран, добившихся высоких результатов в этом плане, таких как, например, Китай. На самом деле в этой стране очень большие классы. Но, с другой стороны, в этой стране особое внимание уделяется постоянному совершенствованию квалификации учителей. Это очень важно при распределении затрат.

Если вам нужно выбирать между большим объёмом преподавания, обучения, часов и более высоким качеством обучения, выбирайте качество. На самом деле учебные часы в Узбекистане достаточно долгие. Учащиеся действительно проводят много времени в классе. Но иногда часовой учебной программы недостаточно. Я думаю, что это действительно нужно сосредоточиться на качестве.

Наконец, убедитесь, что вы инвестируете туда, где вы можете добиться наибольшего результата. Лучшие ресурсы должны быть предоставлены самым талантливым ученикам, а не самым богатым. Я думаю, что больше ресурсов нужно адаптировать к потребностям. На самом деле, одной из стимулирующих особенностей PISA является отсутствие прямой зависимости между количеством потраченных денег и результатами обучения.

В 1960-х годах Корея и Сингапур были очень бедными странами, и они очень разумно тратили свои деньги на образование, всегда отдавая предпочтение качеству учителей, а не размеру классов, и они поднялись на вершину. С каждым годом они вкладывали больше и больше. В результате, наряду с экономическими показателями, увеличились доходы страны.

— Все мы знаем, что образование состоит из трёх компонентов: учебная программа, учитель и оценка. Насколько правильно отдать предпочтение одному из трех компонентов? Какова в целом должна быть роль оценки в этом цикле?

— Знаете, учебная программа, учитель и оценка действительно взаимосвязаны. Если у вас есть только очень хорошая учебная программа, это просто бумага. Учебная программа воплощается в жизнь благодаря событиям, происходящим в классе, напряжённой работе учителей. Также важно, чтобы ваши учителя были «вооружены», чтобы они могли применять то, что написано в учебной программе, на практике. То есть без качественной учебной программы учителя вы не получите ожидаемых результатов.

Тоже самое касается оценивания. Если вы будете требовать от учителей чего-то и при этом закроете глаза и уши, не интересуясь тем, что происходит в классе, вы не сможете добиться ожидаемого результата.

Оценка служит окном, позволяющим увидеть, как надежды, идеи и результаты могут превратиться в реальные результаты, и куда вы можете внести коррективы. Это также поможет учащимся получить лучшее образование, лучше обучить учителей и помочь школам организовать процессы более эффективно. Мы никогда не сможем узнать, какие результаты достигнуты в образовании без оценивания. Без этого вы никогда не найдёте учителей в школах, которые показывают очень хорошие результаты, у которых могут научиться другие. Отсюда следует, что оценка на самом деле является источником развития. Поэтому нужно подходить к этому всестороннее.

Андреас Шляйхер.

— В целях поощрения учителей к постоянному повышению квалификации в Узбекистане введена дифференцированная оплата труда. Таким образом, учителям платят больше за достижение хороших результатов путём проверки их знаний. Что вы думаете об этом?

— Да, финансовая часть — это один аспект вопроса. Но я думаю, что для нас очень важно иметь дифференцированную карьеру.

Если вы скажете кому-то, кто пришёл преподавать в возрасте 25 лет, что следующие 25 лет вы будете заниматься тем же, что и сегодня, это будет означать, что у них нет будущего. Я думаю, важно, чтобы мы говорили учителям, что им нужно инвестировать в себя. Им нужно продолжать учиться, нужно продолжать приспосабливаться к новым требованиям, предъявляемым к ним обществом. Если они это сделают, то смогут построить перспективную карьеру, будут больше зарабатывать. Следовательно, могу сказать, что эти процессы очень важны.

Со временем учителя начинают иначе смотреть на свою жизнь. Один учитель может сказать, что хочет стать управляющим. Другой изъявит желание работать директором. Давайте поможем и дадим им необходимые знания для становления прекрасным директором. Кто-то может сказать, что хочет только преподавать, другой захочет начать педагогическое исследование. Давайте поможем им в этом и выделим средства. Думаю, что очень важно иметь дифференцированную педагогическую профессию, и это правильный подход в любой другой профессии.

В медицине кто-то хирург, кто-то медсестра. У нас есть дифференцированный профиль людей для выполнения разных задач. В образовании у нас очень плохая традиция, как и в организации производственного труда. Мы относимся ко всем одинаково. Платим всем одинаково. Это создало индустриальный менталитет, что превращает учителей в завсегдатаев собраний.

Поэтому я всегда думаю о том, как бы изменить это. Занятие — это дифференциация, дифференциация в характере работы, дифференциация в карьере и т. д. Но на самом деле я считаю, что наиболее приемлемым подходом в этом отношении является заработная плата.

— Какой совет вы бы дали для повышения статуса профессии учителя в обществе и создания возможностей для профессионального развития на протяжении всей жизни?

— В самом вашем вопросе есть ответ. Чем дальше учителя смогут продвинуться по карьерной лестнице, чем больше они будут связаны с обществом, с родителями, тем больше общество будет уважать их работу. Часто неуважение к учителям проистекает из незнания того, что они делают. На самом деле, для многих родителей школа по-прежнему остается «чёрным ящиком». В системах образования важно иметь дело с семьями, которые поддерживают семьи.

По мере того, как учителя стремятся к своей профессии, общество и школа становятся всё более взаимосвязанными. Вы упомянули в качестве примера Финляндию, Эстонию. Знаете, несмотря на среднюю зарплату в других странах, каждый седьмой-восьмой человек выбирает профессию учителя.

У вас большой дефицит, и, я думаю, поэтому вы не можете «раскрыть» работу учителей. Пандемия также показала, насколько сложно родителям воспитывать своих детей. На самом деле одна из самых ответственных профессий в нашем обществе — учитель, но мы его недооцениваем. В то время, когда была пандемия, многие родители включились в образовательный процесс и увидели, чем занимаются учителя. Я думаю, чем больше налажено общение между семьей и учителями, тем выше статус профессии учителя. Итак, дело в наших руках. Не думаю, что статус профессии учителя появится сам по себе. Это следствие деятельности учителей в школах, и того факта, что общество связано с работой школ.

— На какие ещё аспекты, по вашему мнению, должна обратить внимание наша страна для улучшения образовательной политики?

— Я думаю, что первое и самое важное — это связать то, что происходит в школах, с тем, что требуется от университета и окружающего мира, чтобы предвидеть эволюцию спроса на навыки в обществе завтрашнего дня. Считаю, что ученики должны убедиться, что они уже представляют свой реальный мир в начале своей жизни.

Самые важные профессиональные решения, которые вы не можете принять после окончания школы, вы принимаете на первом курсе высшего образования. В этот момент вы спрашиваете: «Отношусь ли я к этому серьёзно? Относится ли это ко мне? Это важно для меня? Найду ли я педагогов, которые будут меня вдохновлять, а не только объяснять тему? Тех, кто меня поймёт?»

Это действительно имеет значение. Иногда такие мысли могут возникать на более поздних этапах жизни после школы. Во многих странах в настоящее время большое внимание уделяется расширению университетов, но это лишь один из путей к успеху. И у нас есть много альтернатив для молодежи.

Профессиональное образование в моей стране — не последняя стадия. Это первый выбор для многих молодых людей, потому что даёт шанс найти хорошую работу. Это будет первая точка соединения реального мира с миром образования в будущем. Мы должны воспитывать учащихся не только для нашего прошлого, но и для их будущего.

Второй аспект заключается в том, чтобы уделять больше внимания инновациям в образовании. Образование — очень консервативная социальная сфера, и иногда мы, родители, являемся частью проблемы, а не её решением. Когда наши дети начинают узнавать то, чего мы не понимаем, мы очень беспокоимся, если они больше не изучают того, что важно для нас. Учителя часто более склонны учить так, как их учат, чем тому, чему их учат.

Чтобы воплотить хорошие идеи в жизнь, требуется много времени, и поэтому вы никогда не сможете победить на выборах по образованию, если вы политик. Вот почему я говорю, что нам нужно создать инновационную культуру, которая поддерживает тех, кто действительно влияет на изменения.

Действительно, новаторские, творчески мыслящие учителя хотят продвигаться по карьерной лестнице. Они заслуживают нашей поддержки. Школы, которые преуспевают, несмотря на сложные социальные условия вокруг них, пользуются нашей поддержкой. Моя главная цель также состоит в том, чтобы создать более открытую культуру для инноваций в образовании.

— В системе образования Узбекистана в большинстве случаев используются закрытые тесты с вариантами. В какой степени такие тесты могут определить эффективность образования?

— Если отвечать на этот вопрос, вопросы с несколькими вариантами очень эффективны. Вы можете задать много вопросов за очень короткое время, и их легко оценить. Но в них зачастую не проявляется потенциал. Они не отражают навыки мышления и рассуждения, которые вы действительно хотите видеть. Если вы хотите оценивать, вам нужно давать учащимся задания, которые доказывают, что они могут творчески мыслить и применять полученные знания в жизни. И поэтому оценка качества включает в себя ряд определённых задач.

Когда вы проверяете свои знания, тесты с нескольким выбором могут привести вас к цели и результату. Но если вы действительно хотите достичь высокого уровня, вам необходимо рассмотреть более продвинутые методы оценки. Сегодня технологии открывают для этого множество возможностей. Если вы пройдёте тест PISA, то поймёте, что вместо того, чтобы спрашивать учащихся, помнят ли они результаты эксперимента, мы побуждаем их провести этот эксперимент в виртуальной лаборатории.

Поэтому я думаю, что технологии могут сделать оценку более реалистичной и более правдоподобной. Я верю, что будущее лежит через этот путь. Конечно, всегда будут спорные ситуации. Вы должны сбалансировать реальность с эффективностью. Некоторые сложные тесты требуют более высоких баллов, а иногда возникает неуверенность в оценке навыков творческого мышления. Поэтому нам нужно научиться жить с этой неопределённостью и сделать оценку более прозрачной. На самом деле, я думаю, что будущее за большей интеграцией оценивания в процесс обучения.

— Какое место занимает Узбекистан в PISA? Мы встречаемся с учителями, учениками и родителями, они думают, что PISA — это какой-то рейтинг, и их интересует их место в PISA. Как нужно понимать и подходить к PISA?

— В этом вопросе я бы меньше внимания уделял месту. Цель состоит в том, чтобы изучить аспекты, которые важны для успеха. Раньше США были страной номер один в мире по уровню образования, но с тех пор оно не улучшилось и сегодня находится на среднем уровне. Во многих странах есть очень хорошие результаты. Поэтому слишком большое внимание к позиции может привести к потерям с аспекта развития.

Если вы посмотрите на корейский или китайский опыт, то раньше они были в самом низу вьетнамского спектра, а теперь они поднялись, потому что сохранили темпы развития. Таким образом, ключевыми факторами в отслеживании того, насколько быстро развивается Узбекистан, являются то, как быстро развиваются учителя, как быстро учителя могут изменить учебную программу, чтобы перейти к более квалифицированному подходу к обучению, и как быстро школы меняют технологии для повышения качества обучения.

Я думаю, что это процесс, который требует очень тщательного рассмотрения. Это будущее Узбекистана в долгосрочной перспективе. В некоторых странах система образования вначале кажется хорошей, а иногда и не очень. Но мы говорили о темпах совершенствования системы долгосрочного образования. Думаю, Узбекистан действительно готов к такому процессу.

— Пять лет назад при Кабинете министров Узбекистана была создана Государственная инспекция по надзору за качеством образования. В ходе визита вы ознакомились с деятельностью Инспекции по образованию, провели встречи с руководством. Насколько важны такие организации для системы образования страны?

Сила учителя может рассматриваться как сердцевина образования. Качество образования никогда не может быть выше качества учителя. Но контроль — это совесть процессов. Мы также можем назвать это «точкой мышления» в некотором смысле.

Мы идём в правильном направлении? На достаточном ли уровне наши показатели развития? Можем ли мы лучше поддерживать некоторые школы? Можем ли мы объединить школы с высокой и низкой успеваемостью? Можем ли мы увидеть, в какой степени наши цели и мечты становятся реальностью?

Нельзя улучшить то, что не видно. И Инспекция по образованию, думаю, необходима, чтобы лучше увидеть здесь успех. Также были предприняты очень эффективные меры для обеспечения хорошей обратной связи, улучшения знаний, помощи учащимся в обучении, а учителям и школам в создании собственного профессионального статуса. Поэтому это очень важная часть любой системы образования не только в Узбекистане, но и во всем мире. Без культуры оценки вы не найдете ни одной системы обучения, которая даст очень хорошие результаты в сфере.





Книги Андреаса Шляйхера «Глобальное образование: как построить школьную систему XXI века» и «Содействие образованию и росту наших детей» были переведены на узбекский язык.

Текст подготовила Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.