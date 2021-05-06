С 1 мая размер родительских выплат на содержание ребенка в государственных дошкольных организациях (ДОО) увеличена в среднем на 15%. Эти поступления будут направлены на питание ребенка, а также — не более 5% от выручки — на улучшение материально-технической базы детских садов, в первую очередь, на приобретение санитарно-гигиенических средств и инвентаря.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 4 мая.
В государственных ДОО ежемесячная родительская плата за содержание ребенка распределяется в зависимости от социально-экономического положения регионов, уточнили в пресс-службе.
Так, до 1 января 2023 года вдвое снижен размер платы за содержание ребенка в детсадах, расположенных в Нуратинском районе Навоийской области и Кызырыкском районе Сурхандарьинской области.
Кроме того, ежемесячный родительский взнос составляет 50% от установленного тарифа во всех дошкольных образовательных учреждениях Каракалпакстана и Хорезмской области, а также выборочно в других областях.
Новые размеры выплат были утверждены постановлением Кабинета министров от 29 апреля. Их публиковала Norma.uz.
Ташкент
Количество времени, проводимое детьми в ДОУ
(в часах)
Размер ежемесячного взноса (в сумах)
На одного ребенка, посещающего ДОУ
На каждого ребенка, если ДОУ посещают более чем один ребенок
4−5
38 000
26 000
9
206 000
147 000
10,5
246 000
175 000
12
278 000
197 000
24
293 000
209 000
Областные центры
4−5
36 000
25 000
9
199 000
141 000
10,5
238 000
169 000
12
263 000
186 000
24
279 000
199 000
Города областного подчинения
4−5
32 000
23 000
9
183 000
130 000
10,5
206 000
147 000
12
237 000
168 000
24
248 000
176 000
Районные центры
4−5
29 000
20 000
9
135 000
102 000
10,5
183 000
138 000
12
208 000
156 000
24
221 000
166 000
Прочие местности
4−5
26 000
18 000
9
95 000
77 000
10,5
167 000
133 000
12
196 000
147 000
24
206 000
155 000