С 1 мая размер родительских выплат на содержание ребенка в государственных дошкольных организациях (ДОО) увеличена в среднем на 15%. Эти поступления будут направлены на питание ребенка, а также — не более 5% от выручки — на улучшение материально-технической базы детских садов, в первую очередь, на приобретение санитарно-гигиенических средств и инвентаря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 4 мая.

В государственных ДОО ежемесячная родительская плата за содержание ребенка распределяется в зависимости от социально-экономического положения регионов, уточнили в пресс-службе.

Так, до 1 января 2023 года вдвое снижен размер платы за содержание ребенка в детсадах, расположенных в Нуратинском районе Навоийской области и Кызырыкском районе Сурхандарьинской области.

Кроме того, ежемесячный родительский взнос составляет 50% от установленного тарифа во всех дошкольных образовательных учреждениях Каракалпакстана и Хорезмской области, а также выборочно в других областях.

Новые размеры выплат были утверждены постановлением Кабинета министров от 29 апреля. Их публиковала Norma.uz.

Ташкент Количество времени, проводимое детьми в ДОУ (в часах) Размер ежемесячного взноса (в сумах) На одного ребенка, посещающего ДОУ На каждого ребенка, если ДОУ посещают более чем один ребенок 4−5 38 000 26 000 9 206 000 147 000 10,5 246 000 175 000 12 278 000 197 000 24 293 000 209 000 Областные центры 4−5 36 000 25 000 9 199 000 141 000 10,5 238 000 169 000 12 263 000 186 000 24 279 000 199 000 Города областного подчинения 4−5 32 000 23 000 9 183 000 130 000 10,5 206 000 147 000 12 237 000 168 000 24 248 000 176 000 Районные центры 4−5 29 000 20 000 9 135 000 102 000 10,5 183 000 138 000 12 208 000 156 000 24 221 000 166 000 Прочие местности 4−5 26 000 18 000 9 95 000 77 000 10,5 167 000 133 000 12 196 000 147 000 24 206 000 155 000









