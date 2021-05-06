С 1 мая размер родительских выплат на содержание ребенка в государственных дошкольных организациях (ДОО) увеличена в среднем на 15%. Эти поступления будут направлены на питание ребенка, а также — не более 5% от выручки — на улучшение материально-технической базы детских садов, в первую очередь, на приобретение санитарно-гигиенических средств и инвентаря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 4 мая.

В государственных ДОО ежемесячная родительская плата за содержание ребенка распределяется в зависимости от социально-экономического положения регионов, уточнили в пресс-службе.

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Так, до 1 января 2023 года вдвое снижен размер платы за содержание ребенка в детсадах, расположенных в Нуратинском районе Навоийской области и Кызырыкском районе Сурхандарьинской области.

Кроме того, ежемесячный родительский взнос составляет 50% от установленного тарифа во всех дошкольных образовательных учреждениях Каракалпакстана и Хорезмской области, а также выборочно в других областях.

Новые размеры выплат были утверждены постановлением Кабинета министров от 29 апреля. Их публиковала Norma.uz.

Ташкент

Количество времени, проводимое детьми в ДОУ

(в часах)

Размер ежемесячного взноса (в сумах)

На одного ребенка, посещающего ДОУ

На каждого ребенка, если ДОУ посещают более чем один ребенок

4−5

38 000

26 000

9

206 000

147 000

10,5

246 000

175 000

12

278 000

197 000

24

293 000

209 000

Областные центры

4−5

36 000

25 000

9

199 000

141 000

10,5

238 000

169 000

12

263 000

186 000

24

279 000

199 000

Города областного подчинения

4−5

32 000

23 000

9

183 000

130 000

10,5

206 000

147 000

12

237 000

168 000

24

248 000

176 000

Районные центры

4−5

29 000

20 000

9

135 000

102 000

10,5

183 000

138 000

12

208 000

156 000

24

221 000

166 000

Прочие местности

4−5

26 000

18 000

9

95 000

77 000

10,5

167 000

133 000

12

196 000

147 000

24

206 000

155 000