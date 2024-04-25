С 10 апреля в Узбекистане проводится весенний этап месяца «Чистый воздух». За прошедшее время экологический контроль прошли 58822 автотранспортных средства, в том числе легковые автомобили, грузовики и автобусы, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.





Инспекторы установили, что 518 транспортных средств выбрасывают в атмосферу вредные вещества выше нормы. 303 водителям выписаны штрафы на общую сумму 50,1 млн сумов. Кроме того, запрещена эксплуатация 222 автомобилей.





Всего в течение месяца (до 10 мая) планируется охватить экологическим контролем 200 тысяч автомобилей. Второй этап контроля будет проходить с 10 августа по 10 сентября (в Ташкенте — с 10 сентября по 10 октября).





В ходе мероприятия на дорожно-патрульных постах во всех регионах Узбекистана, на центральных улицах районов и городов с помощью специального оборудования проверяется количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом и сжиженном газе. Водителям транспортных средств, признанных экологически неисправными, запрещается эксплуатировать транспортное средство до устранения неисправности.

В 2023 году экологический контроль прошли более 318,5 тысячи автотранспортных средств. По оценкам Минэкологии, таким образом был предотвращён выброс в атмосферу свыше 209,2 тонны загрязняющих веществ.