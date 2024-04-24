Федеральная прокуратура Германии предъявила семи гражданам Центральной Азии обвинения в создании террористической группировки, участии в ней и поддержке террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Обвиняемые были задержаны в Северной Рейн-Вестфалии на западе Германии летом прошлого года и с тех пор находятся под стражей. Среди них — двое граждан Туркменистана и Кыргызстана и пятеро — Таджикистана. Они «давно знают друг друга и разделяют радикальные исламские взгляды», отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, обвиняемые въехали в Германию из Украины весной 2022 года и сформировали в стране террористическую группировку, чтобы провести нападения. Для этого они регулярно встречались, осматривали потенциальные объекты атак и пытались закупить оружие, утверждает прокуратура. При этот, как подчёркивают правоохранители, конкретного плана атаки на момент задержания у них было. Задержанные также находились в контакте с членами подразделения ИГ в Афганистане ИГИЛ-Хорасан.

Кроме того, за исключением одного из членов группы, обвиняемые собирали деньги для ИГ и с апреля 2022 года по май 2023 года передали террористам несколько тысяч евро.