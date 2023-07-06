Группа из семи человек (все — граждане стран Центральной Азии) арестована 6 июля в Северной Рейн-Вестфалии на западе Германии по подозрению в терроризме, сообщается на сайте прокуратуры ФРГ.

По версии прокуратуры, подозреваемые якобы основали террористическую группу в Германии, а также финансово поддерживали террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

В сообщении говорится, что среди арестованных — двое граждан Туркменистана и Кыргызстана, пятеро — Таджикистана. Подозреваемые «давно знают друг друга и разделяют радикальные исламские взгляды», отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, задержанные въехали в Германию из Украине весной 2022 года — вскоре после начала российского вторжения — и планировали устроить «громкие теракты». Для этого они уже определили цели для совершения нападения и пытались приобрести оружие, говорится в сообщении.

Одновременно по подозрению в терроризме были задержаны двое граждан Центральной Азии в Нидерландах. Из сообщения на сайте офиса прокуратуры страны следует, что это супружеская пара — гражданин Таджикистана (29 лет) и гражданка Кыргызстана (31 год).

Оба задержанных подозреваются в подготовке терактов, хотя на момент ареста «их планы не были конкретными». Мужчину также подозревают в членстве в ИГ.