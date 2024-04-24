Сотни тысяч человек вышли на улицы столицы Аргентины Буэнос-Айреса 24 апреля, требуя увеличить финансирование государственных университетов, сообщает BBC.

С инициативой сократить расходы на госуниверситеты выступил президент Аргентины Хавьер Милей. В качестве оправдания этой меры он назвал вузы «центрами социалистической идеологической обработки». В попытке достичь нулевого дефицита бюджета Милей закрывает министерства, прекращает финансирование культурных центров, увольняет госслужащих и урезает субсидии.

Газета Pagina 12 со ссылкой на подсчёты организаторов пишет, что на акции в Буэнос-Айресе собралось 800 тысяч протестующих, а суммарно по всей Аргентине на протест вышли более 1 миллиона человек.

BBC отмечает, что масштабы демонстрации, вероятно, превзошли остальные массовые протесты, сотрясавшие Буэнос-Айрес с тех пор, как Милей пришёл к власти в декабре прошлого года.

Студенты и преподаватели скоординировались с влиятельными профсоюзами страны и левыми политическими партиями для организации протеста. Участники акции несли в руках учебники, дипломы и распевали национальный гимн. К маршу присоединились даже консервативные политики, администраторы частных университетов и правые телеведущие, уточняет AP.

«Мы пытаемся показать правительству, что оно не может отобрать наше право на образование, — сказал агентству 32-летний студент Сантьяго Сираоло. — Здесь все поставлено на карту».

С июля 2023 года, правительство выделило Университету Буэнос-Айреса — крупнейшему вузу Аргентины — лишь 8,9% от общего бюджета, отмечает AP. Университет заявил, что этой суммы едва хватает, чтобы обеспечивать электричество и оказывать базовые услуги в учебных больницах.

На прошлой неделе администрация вуза предупредила, что без плана спасения учебное заведение закроется в ближайшие месяцы. В затруднительном положении в результате окажутся 380 тысяч студентов. Это шок для аргентинцев, которые считают бесплатное и качественное университетское образование правом по рождению, подчёркивает AP.

В феврале в Аргентине уже проходили массовые митинги против радикальных реформ Милея. Критики заявляли, что они подорвут демократию в стране, а президент утверждал, что для выхода из экономического кризиса нужна «шоковая терапия».