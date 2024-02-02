В Аргентине продолжаются протесты против масштабного пакета реформ, предложенных президентом Хавьером Милеем, пишет DW.

Сотни протестующих второй день подряд собираются возле здания парламента в центре Буэнос-Айреса, где рассматриваются реформы Милея. Акции переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Правоохранители применили против митингующих водомёты и резиновые пули.

Пакет законопроектов, инициированный президентом, получил название «Сводный закон». Он затрагивает экономические, социальные и политические сферы.

Если документ примут, он положит начало радикальным реформам в стране, отмечает DW. Милей заявил, что без радикальных нововведений Аргентину ждёт «социальная катастрофа библейских масштабов».

Первоначальный вариант законопроекта содержал более 650 пунктов, но более половины из них парламент уже отклонил. Среди отклонённых статей — пересмотр налоговой системы и предложение изменить способ расчёта пенсий.

Партия, поддерживающая президента, имеет в парламенте только 38 мест из 257, а большинство оппозиции его реформаторские идеи не разделяет.

Критики законопроекта отмечают, что «Сводный закон» подорвёт демократию в Аргентине, пишет BBC. Так одно из предложений предоставит президенту чрезвычайные полномочия, которые позволят ему принимать решения без консультации с парламентом по ряду вопросов, включая экономику и безопасность.

Сам Милей утверждает, что страна нуждается в «шоковой терапии», если хочет оправиться от экономического кризиса, в котором она увязла. Годовой уровень инфляции в Аргентине сейчас составляет 211% — это самый высокий показатель за более чем три десятилетия, уточняет BBC.