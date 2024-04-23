Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков 22 апреля подписал решение о выделении 7,92 млрд сумов на расходы, связанные с покупкой и посадкой саженцев цветов.

В сентябре 2023 года кенгаш народных депутатов столицы одобрил выделение 12 млрд сумов на сезонную посадку цветов. В пресс-службе администрации города поясняли, что средства будут выделяться по мере необходимости. В декабре было принято решение о выделении на указанные цели 5 млрд сумов.

26 января кенгаш принял решение о полном исполнении решений, принятых в 2023 году.

В новом решении говорится, что деньги направляются специализированным подразделениям и районным отделениям Главного управления благоустройства за счёт резервного фонда местного бюджета.

Из этой суммы 3,2 млрд сумов выделяется Специализированному управлению по ремонту ирригационного хозяйства и объектов озеленения, 1,5 млрд сумов — специализированному управлению по благоустройству центральных площадей, 500 млн сумов — специализированному управлению по обслуживанию правительственных объектов.

­Остальные 2,72 млрд сумов будут распределены между районными управлениями благоустройства.