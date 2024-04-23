Сотрудник склада отдела сортового проката «Узметкомбината» в Бекабаде Ташкентской области был найден повешенным на рабочем месте. Информацию об этом «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОВД Бекабада примерно в 9:00 17 апреля. На место прибыли прокурор города и оперативно-следственная группа.

В связи с произошедшим в Управление занятости и сокращению бедности при Государственной инспекции труда направлен запрос о проведении изучения относительно соблюдения правил охраны труда на рабочем месте покойного.

Сообщается, что мужчина не был судим, не состоял на учёте психиатра или нарколога. Он был женат, в семье двое детей.