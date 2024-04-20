Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Кувейтом во втором туре группового этапа чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет, который проходит с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Матч, прошедший 20 апреля, завершился со счётом 5:0.

Узбекистанцы открыли счёт на 32-й минуте — защитник Алибек Давронов замкнул головой навес в штрафную.

На 49-й минуте второй центральный защитник Мухаммадкодир Хамралиев переправил мяч в ворота после навеса в штрафную.

Левый вингер Ходжимат Эркинов на 55-й минуте стал автором третьего гола, начав контратаку и завершив её точным ударом.

На 86-й минуте молодёжная сборная заработала пенальти. 11-метровый удар точно исполнил Диёр Холматов.

На 90+6 минуте Хусаин Норчаев забил пятый гол.

Узбекистан U-23 возглавил группу «Д» с 6 очками и обеспечил себе место в четвертьфинале турнира. Вьетнам идёт на втором месте (6), следом — Малайзия и Кувейт (по 0).

Следующий матч молодёжная команда проведёт против Вьетнама 23 апреля в 20:30.

Кубок Азии среди юношей до 23 лет — международный чемпионат Азии по футболу, проводимый раз в два года и организуемый Азиатской футбольной конфедерацией. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая в Катаре.

Турнир выступает в качестве отборочного турнира АФК на летние Олимпийские игры 2024 года во Франции. Три лучшие команды турнира квалифицируются на Олимпиаду в качестве представителей Азии, а четвёртая лучшая команда примет участие в матче плей-офф. Всего в турнире соревнуются 16 команд. Саудовская Аравия является действующим чемпионом.

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