В честь 50-летия Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана в Ташкенте 26−28 апреля пройдёт II Международный форум музыкальных театров Operetta.uz. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе театра оперетты.

В мероприятии примут участие представители музыкальных театров Беларуси, Азербайджана, России и Казахстана. Среди участников форума — режиссёры, хореографы театров, творческие коллективы и ведущие артисты.

В рамках форума планируется провести мастер-классы и показ мюзикла «Человек-амфибия».

В гала-концерте 28 апреля примут участие солисты Белорусского государственного академического музыкального театра, Новосибирского музыкального театра, Азербайджанского государственного академического музыкального театра, Карагандинского академического театра музыкальной комедии и Государственного камерного музыкального театра.

Кроме того, пройдёт презентация альбома, посвящённого юбилею театра.