Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Площадь аэропорта была украшена портретами глав государств, лозунгами и государственными флагами двух стран. Как сообщила пресс-служба таджикского президента, «высокопоставленного гостя также встретило большое число молодёжи и подростков цветами и флагами двух дружественных стран и лозунгами, воспевающими дружбу народов».

Фото: пресс-службы президентов Узбекистана и Таджикистана.

По прибытии Шавкат Мирзиёев посетил площадь «Дусти» и возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони.

Программой визита предусмотрено совместное участие в концерте мастеров искусств двух стран, а также посещение выставки товаров «Made in Uzbekistan».

В рамках госвизита уже прошёл ряд мероприятий, включая форум женщин, Дни кино Узбекистана, конференция интеллигенции, учёных и историков, фестиваль национальных блюд и туристического потенциала.

Фото: пресс-службы президентов Узбекистана и Таджикистана.

До этого состоялись Форум ректоров в Ташкенте и бизнес-форум в Душанбе.