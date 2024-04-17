За последние дни в Объединённых Арабских Эмиратах прошли сильнейшие за последние 75 лет дожди. В Дубае выпала более чем годовая норма осадков, в результате чего город серьёзно затопило.

Под водой оказались крупные автомагистрали, улицы, а также первые этажи многих домов и зданий, включая один из крупнейших торговых центров мира «Дубай молл». Многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины прямо посреди дорог.

Международный аэропорт Дубая приостановил работу, десятки рейсов отменили или перенаправили. Вода частично затопила и городское метро.

Bloomberg пишет, что рекордные дожди в ОАЭ могли возникнуть после искусственного засева облаков. Так называется распыление химических веществ, чаще всего природных солей, в атмосферу. Это приводит к образованию тумана, который, соединяясь с облаками, вызывает дождь.

В ОАЭ «орошение» облаков проводится с 2002 года для решения проблем с нехваткой воды, но отсутствие дренажных систем на многих территориях страны может спровоцировать наводнение, отмечает агентство.

Перед началом ливней, 14 и 15 апреля, специальные самолёты для засева облаков совершили семь вылетов, рассказал изданию специалист Национального центра метеорологии ОАЭ Ахмед Хабиб. Он, однако, отрицает, что такие полёты проводились 16 апреля — в день, когда на страну обрушились дожди.

Медиа-офис Дубая назвал прошедшие ливни «дождями добра», несмотря на затопленные дома, обращает внимание Bloomberg.

О том, что засев облаков мог спровоцировать ливни, пишет и AP. Анализ данных полётов, проведённый агентством, показал, что как минимум один самолёт, занимающийся «орошением» облаков, пролетал над ОАЭ.

Дожди прошли также в соседних с ОАЭ Бахрейне, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. В Омане наводнение унесло жизни 19 человек. Среди них было десять школьников, которые не смогли выбраться из тонущей машины.