Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли несколько попыток незаконной продажи земельных участков, сообщила пресс-служба СГБ.

В частности, в Уртачирчикском районе Ташкентской области при получении 70 тысяч долларов были задержаны два маклера. С помощью знакомых чиновников они обещали оформить 96,6 га пастбищных угодий, переданных в аренду сроком на 30 лет предприятию, специализирующемуся на сельском хозяйстве, в Ахангаранском районе, на гражданина, желающего заниматься животноводством.

В ходе доследственной проверки стало известно, что они собирались совершить незаконную сделку при помощи трёх должностных лиц — заместителя начальника отдела Управления сельского хозяйства Ташкентской области, руководителя филиала и главного специалиста. Все трое также были задержаны.

В Ташкентском районе руководитель предприятия и работник были задержаны при получении 50 тысяч долларов. Деньги были получены в обмен на оформление 25 из 50 соток земли, переданных этому предприятию на правах аренды на 9 лет, на имя покупателя для строительства там автостоянки и выращивания интенсивной ореховой рощи.

Ещё в одном случае 41-летний житель Ахангаранского района планировал оформить 20 га земли, которые были сданы в аренду на 49 лет животноводческой ферме, принадлежащей его матери, на предпринимателя, который планировал производить строительные работы на 40 сотках этой земли. Мужчина потребовал 100 тысяч долларов за помощь в получении разрешения на оформление необходимых документов и был задержан при получении аванса в размере 30 тысяч долларов.

В Бухарском районе одноимённой области при получении аванса в размере 30 тысяч долларов был задержан глава фермерского хозяйства, специализирующегося на садоводстве. Он планировал продать 5,3 га земли, выделенных на правах аренды на 49 лет этому хозяйству, за 95 тысяч долларов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.