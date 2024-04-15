13 апреля в социальных сетях появились фотографии и видео о сходе селя в селе Сукок — популярном месте отдыха в Паркентском районе Ташкентской области.

Хокимият области сообщил, что селевой поток наблюдался в махалле Чашма, он был вызван сильным ливнем. Вода не вместилась в канавы и вытекла на дорогу.

Изучение управления по чрезвычайным ситуациям и других служб района показало отсутствие разрушений, говорится в сообщении.

Ранее Узгидромет предупреждал о возможности прохождения селей и паводков 12−15 апреля в девяти регионах Узбекистана.