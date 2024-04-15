В системе Министерства высшего образования, науки и инноваций введена должность советника министра по развитию культуры и искусства. На этот пост назначен народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана и Татарстана Женисбек Буркитович Пиязов, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что артист будет работать на общественных началах. Ему поручено обеспечить социализацию молодёжи в системе высшего и профессионального образования, организацию их содержательного досуга, реализацию талантов и способностей студентов в области искусства, культуры и музыки в рамках «пяти инициатив».

Женисбек Пиязов также параллельно работает советником директора Агентства дошкольного образования, сообщили «Газете.uz» в агентстве.