Компания Uzbekistan Airways сообщила об отмене рейса HY301/302 по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Ташкент 15 апреля.

Это связано с закрытием воздушного пространства над частью стран Ближнего Востока, а также с решением авиационных властей Узбекистана, связанным с необходимостью обеспечения безопасности полётов, говорится в сообщении.

Пассажиры отменённого рейса могут перебронировать билеты или вернуть денежных средств без применения штрафов. Для этого надо обратиться в филиал Uzbekistan Airways Sales или в представительства авиакомпании за рубежом.

В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни ракет и дронов на территорию Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что 99% из них было сбито. В связи с атакой Израиль на время закрывал воздушное пространство. Мировые авиакомпании меняли маршруты, проходящие над Ираном и Ираком странами региона.