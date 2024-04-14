Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана задержали заместителя хокима и руководителя транспортного управления, сообщила пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, заместитель хокима Кукдалинского района Кашкадарьинской области потребовал 5000 долларов в обмен на назначение частного предприятия, которое занимается производством плёночной продукции, поставщиком плёнки местным дехканам в рамках программы «Каждая семья — предприниматель».

Его задержали при получении 15 млн сумов из запрошенной суммы. В ходе доследственной проверки выяснилось, что ранее он уже получил 10 млн сумов за свою помощь.

СГБ отмечается, что он ранее уже был судим по статье 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты).

Правоохранительные органы также задержали руководителя компании, занимающегося пассажирскими перевозками в Андижане.





Сообщается, что он пообещал гражданину через своих высокопоставленных знакомых учредить на его имя компанию и заполучить победу в тендере на оказание платных услуг по перевозке пассажиров по маршруту «Эски шахар — Алтынкуль».

За это он предположительно потребовал 7500 долларов и был задержан при получении этой суммы.

Правоохранители в ходе доследственной проверки выявили, что временно исполняющий обязанности начальника Управления транспорта Андижанской области связан с этим делом, и задержали его. Отмечается, что он также ранее был судим.