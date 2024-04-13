Вечером 13 апреля в Ургенче на 90-м году жизни скончался бывший заместитель премьер-министра Узбекистана, журналист, писатель, поэт и драматург Эркин Самандар. Об этом «Газете.uz» сообщили члены его семьи.

Эркин Самандар (Самандаров) родился в Хиве 22 марта 1935 года. Окончил факультет узбекского языка и литературы Хорезмского педагогического института (1957).

Работал редактором в Хорезмском областном комитете радиовещания (1959−61), областном комитете Компартии Узбекистана (1963−67; 1990). главным редактором студии «Ёшлик» на телевидении (1967−69), директором программ (1969−75), главным редактором литературно-драматического вещания (1975−77), заведующим отделом и главным редактором в газете «Хоразм хакикати» (1961−63; 1977−90). заместителем премьер-министра Узбекистана (1990−93).





Первую книгу стихов «Аму жилолари» издал в 1966 году. Затем свет увидели его сборники «Осмон тула нур», «Дунёнинг ёшлиги» (1970), «Вафо деган гавхар» (1975), «Севги фасллари» (1973), «Менинг йигит вактим» (1979), «Кабул соатлари» (1980), «Сохилдаги болалар» (1982), «Сайланма», «Юракка йул» и другие (всего около 20 сборников).

Он является автором более сотни песен и целого ряда дастанов — «Осмоннинг тош тулпори», «Олтин сандик», «Эрк садолари», «Ишкий мактублар» и других.





Написал ряд исторических пьес — «Жавохир» (1980), «Аждодлар киличи» (1985), «Башорат» (1994), «Жалолиддин Мангуберди» (1999), «Арабмухаммад Баходирхон» (2002), «Пахлавон Махмуд Пирёрвалий» (1995), «Суянч» (1996), «Минг отлилар диёри» (2003).

Он также написал романы «Дарёсини йукотган кирғок» (1988), «Тангри кудуги» (1994) и другие.

Эркин Самандар в 1989 году был удостоен почётного звания «Заслуженный журналист Узбекистана», а в 2019 году был награждён орденом «Дустлик».