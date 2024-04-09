21-летний парень получил 5 суток ареста за домогательство в отношении незнакомой женщины в метро Ташкента. «Газета.uz» изучила решение Чиланзарского районного суда по уголовным делам от 8 апреля.

Согласно документу, днём 1 апреля А. Н., ехавший в метро по Чиланзарской линии, начал трогать незнакомую женщину за поясницу и ниже. Пострадавшая в суде попросила назначить для него строгое наказание.

А. Н. полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном и что подобное больше не повторится. Он попросил суд смягчить наказание.

Суд назначил парню 5 суток ареста, признав его виновным в совершении правонарушения согласно части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство) .

Виновный также должен заплатить 255 тысяч сумов за питание в спецприёмнике ГУВД Ташкента.