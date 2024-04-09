Следователь прокуратуры Каршинского района Кашкадарьинской области подозревается в получении взятки в размере 5000 долларов. Информацию об этом «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Он был задержан при получении денег 8 апреля в 16:10 в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Кашкадарьинского областного Управления СГБ и областной прокуратуры.

Сообщается, что он обещал помочь обвиняемому по уголовному делу смягчить наказание.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Расследование продолжается.