В 4:36 в пятницу в некоторых районах Ташкента и Ташкентской области ощущалось небольшое землетрясение. Его эпицентр находился в 20 км в северо-западном направлении от столицы в Келесском районе Туркестанской области Казахстана.

Как сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,2. Глубина очага — 10 км.

Подземные толчки ощущались в Алмазрском и Учтепинском районах Ташкента с силой 2 балла, в Зангиатинском районе Ташкентской области — также 2 балла.