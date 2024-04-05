Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков своим решением от 28 марта утвердил выделение 824,9 млн сумов инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» при столичной администрации из резервного фонда местного бюджета.
Деньги выделяются на разработку концепций ряда проектов по итогам визитов президента Узбекистана в Шайхантахурский и Чиланзарский районы столицы в мае прошлого года.
Проекты, планируемые к разработке:
- Строительство системы орошения и ирригации, пешеходных и велодорожек, открытых автостоянок в рамках проекта «Туристическое кольцо» в Шайхантахурском района — 213,6 млн сумов.
- Крытый бассейн и спортивный комплекс на улице Учлола в махалле «Самарканд Дарвоза» — 177 млн сумов.
- Создание в махаллях двух районов микросадов и аллей в целях создания удобств для населения и оказания им услуг — 149 млн сумов.
- Реконструкция мастерской металлических изделий в махалле «Сархумдон» — 138,7 млн сумов.
- Разработка проектных предложений по концепции реконструкции дехканских рынков «Чорсу» и «Эски жува» — 119,5 млн сумов.
- Разработка проектных предложений по превращению махалли «Янгиобод» в Шайхантахурском районе в благоустроенную территорию — 27 млн сумов.