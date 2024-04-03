Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с детской школой музыки и искусств №1 в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Школа была построена в прошлом году за счёт средств республиканского бюджета и рассчитана на 250 учеников. В этом учебном году в 1 класс было принято 145 мальчиков и девочек.

Здесь молодёжь получает образование по 12 направлениям вне школьной программы. Ученики отбираются на основе творческих экзаменов.

Школа насчитывает почти 50 учебных и компьютерных классов. В библиотеке собрано более 5500 учебников и партитур.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что искусство служит воспитанию духовно богатого поколения, что любовь к искусству необходимо формировать с детского возраста.

С этой целью он указал на важность гармонизации программ общего и музыкального образования. Президент также поставил задачу по усилению взаимодействия между школами искусств, высшими учебными заведениями, театрами и другими культурными учреждениями.

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