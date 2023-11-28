МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который предусматривает для них ряд запретов и ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый […] в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учёта», — приводит агентство выдержку из документа.

Согласно документу, иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения сведений о нем в реестр. Основанием для этого может стать:

истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство;

незаконное пересечение границы;

аннулирование визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Контролируемые лица обязаны информировать о своём местонахождении, о смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать.

В то же время у иностранцев будет право запросить основание применения в отношении них режима контролируемого пребывания, обжаловать действия или бездействие должностных лиц.

Законопроект также устанавливает ограничения для тех, к кому применён такой режим. Это:

запрет на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

запрет на покупку и продажу недвижимости, транспортных средств и и самоходных машин;

запрет на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учёт;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

запрет на вождение машины, возможность отказа в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав.

Кроме того, МВД России предлагает отказывать нелегальным мигрантам в открытии банковских счетов, переводе денег и заключении брака.

Нововведения, как считают в министерстве, помогут выявить нелегальных мигрантов и «удалить» их с территории России. Сейчас в России находится 6,4 млн иностранных граждан, большая часть из которых въехала в страну с рабочими целями, сообщала ранее начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова. В 2022 году в тройку лидеров по притоку трудовых мигрантов в РФ вошли Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.