Судья Сергелийского районного суда по уголовным делам Ташкента является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Высшего судейского совета Узбекистана.

3 апреля совет по представлению генерального прокурора рассмотрел и одобрил привлечение судьи Ш. А. к уголовной ответственности с лишением его судейских полномочий.

Уголовное дело возбуждено по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса.

«Исходя из тайны следствия и требований презумпции невиновности другие подробности не разглашаются», — говорится в сообщении.

Адвокат Абдумалик Абдуллаев сообщил, что судья предположительно обещал помочь положительно разрешить некое дело за 16 тысяч долларов, а когда это не получилось, он вернул 15 тысяч долларов через брата. В момент возвращения денег он был задержан.

31 января Высший судейский совет дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение полномочий председателя Мингбулакского районного суда. Он подозревается в получении взятки (статья 210 УК).