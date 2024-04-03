Антипирены, часто используемые в различных потребительских товарах, могут в разы повысить риск смерти от раковых заболеваний, пишет CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Речь идёт о полибромированных дифенилэфирах (ПБДЭ) — это химические соединения, которые используют как антипирены, то есть вещества для снижения вероятности воспламенения продуктов. Их добавляют ко всем типам изделий с мягкой подкладкой, такие как диваны и кресла. Они также содержатся в ковриках, некоторых игрушках, детских вещах с подкладкой. Электроника и кухонная техника тоже могут быть покрыты ПБДЭ.

Исследование показало, что у людей с высоким содержанием полибромированных дифенилэфиров в крови риск смерти от рака увеличивается примерно на 300% по сравнению с людьми, у которых эти показатели на низком уровне.

Чтобы выяснить это, команда учёных из США и Китая проанализировала химический состав крови 1100 человек в период с 2003 по 2004 годы. Они использовали данные американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она служит для среднестатистической оценки здоровья и питания жителей страны и включает физиологическое исследование и опросы. Затем исследователи сопоставили уровни ПБДЭ со статистикой смертности участников в период до конца 2019 года.

«Новое исследование доказывает, что связь между антипиренами и смертностью от рака реальна», — отметил Леонардо Трасанде, профессор педиатрии и здравоохранения в медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка. Он изучает влияние пластика, антипиренов и других химических веществ на детей.

«Поскольку эти химические вещества имеют длительный период полураспада и, следовательно, остаются в организме человека годами, это воздействие будет продолжаться, потому что мы не можем вывести их из окружающей среды в одночасье», — добавил он.

CNN отмечает, что полибромированные дифенилэфиры известны как «эндокринные разрушители», так как они влияют на гормоны в организме человека. Исследования показали, что ПБДЭ связаны с плохим метаболизмом сахара в крови, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, некоторыми видами рака, репродуктивными проблемами и нарушениями нервно-психического развития.