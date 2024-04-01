В минувшие выходные в Тель-Авиве и Иерусалиме прошли многотысячные акции протеста — это крупнейшие демонстрации в Израиле после атаки палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года и последующей войны в секторе Газа, сообщает CNN.

Участники протестов, среди которых были родственники захваченных ХАМАС израильтян, требовали освободить заложников, а также призывали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уйти в отставку и проведения новых выборов. Демонстранты несли плакаты с такими надписями, как «Сделка по заложникам сейчас» и «Замените его, спасите их».

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