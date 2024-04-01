Десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, требуя досрочных выборов в Израиле и освобождения заложников ХАМАС. Это крупнейшие протесты в стране с начала войны в секторе Газа. Полиция использовала водомёты для разгона демонстрантов.

В минувшие выходные в Тель-Авиве и Иерусалиме прошли многотысячные акции протеста — это крупнейшие демонстрации в Израиле после атаки палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года и последующей войны в секторе Газа, сообщает CNN. Участники протестов, среди которых были родственники захваченных ХАМАС израильтян, требовали освободить заложников, а также призывали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уйти в отставку и проведения новых выборов. Демонстранты несли плакаты с такими надписями, как «Сделка по заложникам сейчас» и «Замените его, спасите их». https://twitter.com/bar_peleg/status/1774139959378690207

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид, выступая на демонстрации, резко раскритиковал Нетаньяху. Он заявил, что для премьера важно оставаться на своём посту, а правительство игнорирует существование семей заложников.

В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральные дороги, а в Иерусалиме — собрались у здания Кнессета (парламент) и пытались прорваться к резиденции Нетаньяху. Некоторые участники вступили в стычки с полицейскими. Полиция использовала для разгона демонстрантов воду со зловонным запахом и задержала 16 человек.

С наступлением ночи в воскресенье митингующие установили более 100 палаток возле Кнессета, чтобы переночевать на месте событий. На этой неделе Коалиция антиправительственных протестных движений планирует провести ещё четыре митинга.

Axios пишет, что ранее Нетаньяху отклонил просьбы директора «Моссада» и других израильских участников переговоров предоставить им «больше свободы действий», чтобы они могли заключить сделку с ХАМАС по освобождению заложников. Несколько членов правительства также призывали премьера проявить больше гибкости, но Нетаньяху обвинил их в мягкости и неумении вести переговоры с ХАМАС.