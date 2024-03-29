Во время конфликта из-за собак мужчина в Чиланзарском районе Ташкенте напал на двух девушек, нанёс удары и угрожал им. Видео прислал «Газете.uz» отец одной из пострадавших, ролики также распространились в социальных сетях и СМИ.

Как рассказала одна из пострадавших, 26 марта они с сестрёнкой (девушкам 17 и 18 лет) гуляли с двумя собаками в махалле. Они встретили мужчину, который шёл с двумя алабаями.

«Один из алабаев накинулся на мою собаку и начал её грызть, подбежал хозяин и начал кричать, чтоб мы убрали свою собаку отсюда, почему мы гуляем на его улице, чтоб валили в свою Корею, кидал различные угрозы об изнасиловании, убийстве и преследовании меня и моей семьи», — рассказала девушка.

Мужчина замахнулся ногой на её сестрёнку и хотел пнуть, после чего девушка закричала на него и стала снимать на видео, в ответ на что мужчина ударил её (судя по смене ракурса видео, девушка в этот момент упала). После этого он стал угрожать, опять ударил по лицу одну девушку и пнул другую.

На одном из видео мужчина после очередного акта агрессии отходит назад и сбивает с ног пожилого мужчину, который падает. Рядом также находятся двое маленьких детей.

Отец пострадавших девушек сообщил, что они подали заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в начале зимы 2023 года в Ташкенте юноше-студенту, который выгуливал собаку, сломал позвоночник мужчина за то, что спаниель якобы набросился на его сына. Пострадавший Дмитрий Саттаров утверждает, что собака только понюхала ребёнка. После перелома позвоночника Дмитрий все ещё соблюдает постельный режим и не встаёт с кровати. Его также обвиняют в нанесении лёгких телесных повреждений мужчине, у которого был разбит нос. Мужчине вменяют нанесение телесных повреждений средней тяжести. Суд по этому уголовному делу назначен на 5 апреля.