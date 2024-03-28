Сильный ветер 28 марта привёл к нарушению электроснабжения части территорий Ташкентской области и газоснабжения в одном из районов столицы, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В 9:33 в столице была отключена сеть электропередачи напряжением 110 кВ «Л-К-Д» и мощностью 60 МВт.

В результате без электричества остались 12550 потребителей, проживающих в Пскентском, Куйичирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области, а также малые промышленные предприятия.

В 10:20 в махалле Хирмонтепа 19-го квартала Чиланзорского района Ташкента ветер вырвал с корнем большое дерево, которое упало на газопровод низкого давления диаметром 50 мм. В результате 768 квартир в 16 многоэтажных домах в этом районе временно отключены от газоснабжения

Сейчас аварийные бригады устраняют последствия и принимают меры по восстановлению подачи электричества и газа.