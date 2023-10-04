В Бишкеке во время спецоперации убит известный в Кыргызстане криминальный авторитет Камчи Кольбаев (Камчыбек Асанбек), сообщает 24.kg со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности страны (ГКНБ).

Спецоперация проводилась днём 4 октября в ресторане в центре города. По версии ГКНБ, Кольбаев оказал вооружённое сопротивление и был убит ответным огнем.

«Врачами констатирована смерть К.Асанбека на месте от полученных пулевых ранений, жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц не имеется», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося ГКНБ возбудил уголовное дело по статьям «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия» и «Покушение на убийство».

Как следует из заявления ГКНБ, Кольбаева пытались задержать в рамках расследования уголовных дел в отношении «активных членов организованных преступных групп и их лидеров по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере».

ГКНБ Кыргызстана задерживал Кольбаева в октябре 2020 года по подозрению в создании преступной организации, но позже его отпустили под подписку о невыезде. В августе 2023 года стало известно, что расследование прекратили за истечением срока давности.

Кольбаев также разыскивался властями США. По информации Госдепартамента, в 2000 году Кольбаева осудили на 25 лет за убийство двух человек и покушение на убийство, но он сбежал из тюрьмы через шесть лет. В 2007 году американское внешнеполитическое ведомство назвала его «лидером самой влиятельной преступной группировки» в Кыргызстане. В 2008 году Кольбаев, по данным Госдепартамента, был официально коронован как «вор в законе» в Москве.

В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила Кольбаева в санкционный список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны признал его соучастником преступного синдиката «Братский круг» (Brothers' Circle). За информацию, ведущую к разрушению преступной сети Кольбаева или его аресту, была назначена награда в 5 млн долларов.