Более 180 сотрудников государственных органов Кыргызстана были уволены за связь с убитым в октябре криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым и организованной преступной группировкой (ОПГ) бывшего заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности.

Всего сотрудники ГКНБ выявили 226 госслужащих различного ранга, которые, по версии спецслужбы, были тайно связаны с Кольбаевым и Матраимовым.

В Государственной таможенной службе Кыргызстана было выявлено 85 сотрудников, из которых 76 уволили. В МВД страны выявлено 26 силовиков, из них 14 отстранены от служебных обязанностей.

Ещё шесть депутатов кенешей (местных органов самоуправления, МСУ) сдали свои мандаты. В районных госадминистрациях и органах МСУ уволены 65 человек. Также уволены сотрудники в ряде других ведомств.

«В отношении остальных выявленных государственных служащих продолжается дополнительная соответствующая работа. Подобная работа по очищению наших государственных органов от недобропорядочных, недобросовестных, имеющих корыстные цели работников будет и дальше вестись во всех сферах жизнедеятельности государства», — добавили в ГКНБ.

В начале ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявлял о том, что сейчас идёт «чистка» в госорганов и заявил, что «больше в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и Матраимова».