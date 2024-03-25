Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки в Наманган 25 марта принял участие в ифтаре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В мероприятии приняли участие старейшины не только из Наманганской, но и из Ферганской и Андижанской областей.





«Сегодня вместе с нами представители духовенства, старшего поколения и общественности, мы вместе совершаем ифтар. Словно весь многонациональный народ Узбекистана собрался за одним столом, символизируя единую семью. Думаю, что такие мероприятия способствуют возвышению чести и достоинства человека, воспитанию молодёжи в этом благородном духе», — сказал в своём обращении президент.





Шавкат Мирзиёев выразил благодарность соотечественникам, демонстрирующим щедрость и вкладывающим свои усилия в добрые дела. Поддержка ближнего, проявление любви и заботы сплачивают, создавая единую нацию, и придают силы для преодоления жизненных испытаний, отметил он.





Президент выразил поздравления и пожелания здоровья и благополучия соотечественникам, находящимся за рубежом. В сообщении говорится, что недавно более 40 религиозных деятелей Узбекистана посетили Россию, США, Южную Корею, Турцию и Египет, чтобы встретиться с соотечественниками, призвать их к сохранению веры и нравственных ценностей, а также к бдительности в нынешней сложной обстановке и уважению законов в стране пребывания, предостеречь от неправильных поступков.





Говоря о принципе «Узбекистан — социальное государство», закреплённом в обновлённой Конституции, президент процитировал Алишера Навои: «Тот, кто сумеет утешить скорбящее сердце, тот словно восстанавливает Каабу». Эти слова отражают суть исламского понимания человечности и милосердия, напоминая, что каждый мусульманин должен желать ближнему того же, чего желает самому себе, сказал он.





В заключение обращения президент отметил: «Да укрепит священный месяц Рамазан мир и стабильность в нашей стране, во всех мусульманских государствах и во всем мире. Пусть между людьми и народами царят братство и взаимное уважение. Да будут сильные поддержкой для слабых, щедрые — помощниками нуждающимся, а молодёжь — опорой для старших. Чтобы непоколебимо шли мы по правильному пути, предначертанному нашей верой, и вместе с тем шагали в ногу со временем».





«Пусть наша молодёжь знаниями заявит о себе на мировой арене, способствуя росту авторитета нашей страны. Пусть Узбекистан станет одной из самых передовых и развитых стран мира. Да будут приняты наши посты и услышаны молитвы», — сказал Шавкат Мирзиёев.





В рамках ифтара были прочитаны аяты Корана, вознесены дуа за мир и благополучие народа Узбекистана, отмечается в сообщении.





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