Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 25 марта посетил посольство Российской Федерации в Ташкенте и через посла Олега Мальгинова выразил соболезнования всему российскому народу. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Узбекистана.





Ранее Абдулла Арипов направил соболезнования председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в комплексе «Крокус сити холл» в Московской области.

24 марта в России было объявлено днём траура по погибшим в теракте. Посольство РФ в этот день посетили заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, главы МИДа Бахтиёр Саидов, МВД Пулат Бобожонов, МЧС Абдулла Кулдашев, спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов, первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев и другие официальные лица.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек и ранения получили около 150.