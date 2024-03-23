Информация о пострадавших при взрыве и стрельбе в ТЦ «Крокус сити холл» в Подмосковье гражданах Узбекистана на данный момент не поступала, сообщило посольство Узбекистана в Российской Федерации.

В сообщении дипломатической миссии отмечается, что посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами России.

«Призываем граждан Республики Узбекистан к спокойствию и соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

В случае необходимости сограждан просят обращаться в колл-центр консульского отдела посольства Узбекистана в Москве: +7−499−238−36−20; +7−499−230−00−76. Электронный адрес: uzkorus@mail.ru.

Посольство также выразило соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего восстановления пострадавшим.