Вайнер Холикжон Самадов, известный как Хoliqjon Vines (2,7 млн подписчиков в Instagram), и его знакомые арестованы, сообщила пресс-служба УВД Бухарской области.

По данным управления, они инсценировали ситуацию, связанную с умышленным повреждением дорожного знака в Бухаре, записали это на видео и распространили в социальных сетях.

По сюжету вайнеры (авторы коротких роликов) планируют начать зарабатывать сами и перестать брать деньги у отца. Они берут автомобиль родственника Nexia 2, чтобы перевозить пассажиров на такси. В конце ролика вайнер на автомобиле Nexia 2 едет по улице Намозгох, чуть не сбивает других участников видео и въезжает в дорожный знак, повреждая его.

УВД области изучило ситуацию и поместило автомобиль на штрафстоянку.





Четырём участникам съёмок суд назначил арест на 5 суток по статье 183 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности.

Сам Холикжон Самадов получил 7 суток ареста по части 1 статьи 125 (Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров), части 2 статьи 128−5 (Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения), статье 147 (Повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания, невыполнение требований по организации дорожного движения) и статье 183 (Мелкое хулиганство) КоАО.