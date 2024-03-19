Агентство по охране окружающей среды США (ЕРА) объявило о введении полного запрета на использование асбеста, воздействие которого приводит к развитию онкологический заболеваний, сообщает СNN.

Запрет распространяется на хризотиловый асбест — единственная разновидность минерала, которая используется или импортируется в США. Это самый распространённый тип асбеста в мире. На сегодня он запрещён ещё в 50 странах.

Власти установили для промышленных отраслей разные сроки, в течение которых им предписано отказаться от асбеста — от полугода до пяти лет. Так, для автомобильной промышленности запрет вступит в силу через шесть месяцев.

По данным ЕРА, ежегодно от болезней, связанных с асбестом, умирает около 40 тысяч американцев. «Научные данные однозначны — асбест является известным канцерогеном, который оказывает серьёзное воздействие на здоровье населения. Президент [США Джо] Байден понимает, что эта проблема, затрагивающая несколько поколений, повлияла на жизни бесчисленного множества людей. Именно поэтому EPA гордится тем, что окончательно утвердило этот давно необходимый запрет на постоянное использование асбеста», — заявил глава агентства Майкл Риган.