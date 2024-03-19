Агентство по охране окружающей среды США (ЕРА) объявило о введении полного запрета на использование асбеста, воздействие которого приводит к развитию онкологический заболеваний, сообщает СNN.
Запрет распространяется на хризотиловый асбест — единственная разновидность минерала, которая используется или импортируется в США. Это самый распространённый тип асбеста в мире. На сегодня он запрещён ещё в 50 странах.
Власти установили для промышленных отраслей разные сроки, в течение которых им предписано отказаться от асбеста — от полугода до пяти лет. Так, для автомобильной промышленности запрет вступит в силу через шесть месяцев.
По данным ЕРА, ежегодно от болезней, связанных с асбестом, умирает около 40 тысяч американцев. «Научные данные однозначны — асбест является известным канцерогеном, который оказывает серьёзное воздействие на здоровье населения. Президент [США Джо] Байден понимает, что эта проблема, затрагивающая несколько поколений, повлияла на жизни бесчисленного множества людей. Именно поэтому EPA гордится тем, что окончательно утвердило этот давно необходимый запрет на постоянное использование асбеста», — заявил глава агентства Майкл Риган.
- Асбест — это тонковолокнистый минерал природного происхождения. Он гибок и устойчив к коррозии и нагреву. По этим причинам и благодаря своей дешевизне асбест используется в фильтрах для сигарет, фенах и для изоляции в зданиях. Многие страны отказались от этого минерала после того, как учёные нашли доказательства его канцерогенности. Воздействие асбеста вызывает рак лёгких, гортани и яичников, а также мезотелиому (рак плевры и перитонеальный рак).
- В 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира вести полный запрет на добычу, использование, производство и продажу всех видов асбеста. По оценке ВОЗ, ежегодные глобальные расходы на оказание медицинской помощи, связанное с воздействием асбеста, составляют 2,4−3,9 млрд долларов.
- Основной мировой объем асбеста производятчетыре страны — Бразилия, Китай, Казахстан и Россия. В 2013 году Узбекистан входил в десятку стран, на которых приходилась большая часть потребления асбеста.