Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путинни бўлиб ўтган президент сайловида қозонган ишончли ғалабаси билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
«Давлат раҳбари мактубида сайловчиларнинг юқори фаоллиги ва овоз бериш натижалари аҳоли Владимир Путиннинг сиёсати ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар дастурига ишонч билдираётгани ва уларни қатъий қўллаб-қувватлаётганининг навбатдаги ёрқин намойиши бўлгани таъкидланади», — дейилади хабарда.
Мамлакат етакчиси Россия президентига мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида катта муваффақиятлар, Россия халқига эса тинчлик ва равнақ тилади.
«РИА Новости» хабар қилишича, Москва вақти билан 06:04 ҳисобланган бюллетенлар 99,01 фоизни ташкил қилди. Унда Россиянинг амалдаги президенти 87,03 фоиз билан ғалаба қозонмоқда.